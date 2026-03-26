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26.03.2026 06:31:28
Quality Software SA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Quality Software SA lud am 23.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,10 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,49 BRL erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Quality Software SA 66,6 Millionen BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 62,1 Millionen BRL erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 29,91 BRL gegenüber 29,88 BRL je Aktie im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 273,26 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahr waren 255,61 Millionen BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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