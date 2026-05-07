Qualstar informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Qualstar hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Qualstar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,4 Millionen USD im Vergleich zu 1,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at