Qualstar: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Qualstar ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Qualstar die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Qualstar -0,020 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 2,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 48,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at