Qualtec: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Qualtec hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 68,92 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Qualtec noch ein Gewinn pro Aktie von 53,43 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Qualtec im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,25 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at