Qualtrics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Qualtrics äußerte sich am 27.01.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,070 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 316,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 213,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,010 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Qualtrics ein Ergebnis je Aktie von -0,110 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,08 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 40,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 763,50 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,036 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 1,06 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.at