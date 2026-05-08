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08.05.2026 06:31:29
Qualys gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Qualys lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 USD. Im Vorjahresviertel hatte Qualys 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 159,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 176,7 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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