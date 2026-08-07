Qualys stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Qualys hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,50 USD, nach 1,29 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Qualys im vergangenen Quartal 183,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Qualys 163,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at