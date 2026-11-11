Qualys stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Qualys hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 188,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 169,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at