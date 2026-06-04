Quanex Building Products Aktie

Quanex Building Products für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MV6A / ISIN: US7476191041

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04.06.2026 23:24:48

Quanex Q2 Profit Falls But Revenue Edges Higher

(RTTNews) - Quanex Building Products Corp. (NX) on Thursday reported lower second-quarter earnings, despite a modest increase in sales.

Net income declined to $3.4 million, or $0.07 per share, from $20.5 million, or $0.44 per share, in the prior-year period. Adjusted net income fell to $11.3 million, or $0.25 per share, from $29.1 million, or $0.63 per share, a year ago.

For the quarter, net sales increased 2.2% to $462.4 million from $452.5 million a year earlier, driven primarily by favorable pricing actions, including tariff-related recoveries, and foreign exchange benefits.

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