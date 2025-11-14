|
14.11.2025 06:31:28
Quanta Computer stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Quanta Computer ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Quanta Computer die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,670 USD je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,97 Prozent auf 16,55 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
