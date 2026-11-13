Quanta Computer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Quanta Computer hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 1,11 USD gegenüber 0,710 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 110,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34,85 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 16,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at