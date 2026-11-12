Quanta Computer stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Quanta Computer hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 7,08 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,26 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 125,24 Prozent auf 1 115,54 Milliarden TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 495,26 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at