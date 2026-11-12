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12.11.2026 06:31:28
Quanta Computer stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Quanta Computer hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 7,08 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,26 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 125,24 Prozent auf 1 115,54 Milliarden TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 495,26 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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