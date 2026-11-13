Quanta Computer stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Quanta Computer hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 1,11 USD. Im letzten Jahr hatte Quanta Computer einen Gewinn von 0,710 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 34,85 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 110,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at