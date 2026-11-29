Quanta Services Aktie
WKN: 912294 / ISIN: US74762E1029
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29.11.2026 06:40:10
Quanta Services: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Quanta Services (NYSE:PWR) announced a record backlog, or total value of signed future work, of $64 billion. That multiyear pipeline gives the infrastructure builder long-term revenue visibility as power utilities expand grid capacity and technology companies build computing infrastructure. Three insights from management explain why this momentum is building.
Finding skilled electrical craft labor is the primary bottleneck in utility infrastructure construction. Quanta Services trains its workforce through internal programs and executes complex projects directly rather than relying on third-party subcontractors.
Power providers must upgrade grid reliability while tech firms demand massive electricity for data centers. Because Quanta Services embeds into long-term customer planning, incoming project requests aren't slowing down.
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