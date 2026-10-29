Quanta Services Aktie
WKN: 912294 / ISIN: US74762E1029
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29.10.2026 11:57:47
Quanta Services Inc. Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Quanta Services Inc. (PWR) announced earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $694.859 million, or $4.55 per share. This compares with $339.420 million, or $2.24 per share, last year.
Excluding items, Quanta Services Inc. reported adjusted earnings of $924.913 million or $6.06 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 57.4% to $12.014 billion from $7.631 billion last year.
Quanta Services Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $694.859 Mln. vs. $339.420 Mln. last year. -EPS: $4.55 vs. $2.24 last year. -Revenue: $12.014 Bln vs. $7.631 Bln last year.
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