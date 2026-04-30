Quanta Services Aktie
WKN: 912294 / ISIN: US74762E1029
|
30.04.2026 13:00:11
Quanta Services Inc. Reports Advance In Q1 Income
(RTTNews) - Quanta Services Inc. (PWR) reported earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $220.62 million, or $1.45 per share. This compares with $144.25 million, or $0.96 per share, last year.
Excluding items, Quanta Services Inc. reported adjusted earnings of $407.57 million or $2.68 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 26.3% to $7.874 billion from $6.233 billion last year.
Quanta Services Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $220.62 Mln. vs. $144.25 Mln. last year. -EPS: $1.45 vs. $0.96 last year. -Revenue: $7.874 Bln vs. $6.233 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 13.55 To $ 14.25 Full year revenue guidance: $ 34.7 B To $ 35.2 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quanta Services Inc.
|
30.04.26
|Handel in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|NYSE-Handel: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in New York: S&P 500 klettert mittags (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in New York: S&P 500 beginnt Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
29.04.26
|S&P 500-Papier Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quanta Services von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.04.26
|Ausblick: Quanta Services legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|S&P 500-Titel Quanta Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Quanta Services von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.04.26
|Erste Schätzungen: Quanta Services verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)