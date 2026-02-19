Quanta Services Aktie
WKN: 912294 / ISIN: US74762E1029
|
19.02.2026 12:57:52
Quanta Services Inc. Reports Advance In Q4 Profit
(RTTNews) - Quanta Services Inc. (PWR) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $315.45 million, or $2.08 per share. This compares with $305.12 million, or $2.03 per share, last year.
Excluding items, Quanta Services Inc. reported adjusted earnings of $479.80 million or $3.16 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 19.7% to $7.841 billion from $6.553 billion last year.
Quanta Services Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $315.45 Mln. vs. $305.12 Mln. last year. -EPS: $2.08 vs. $2.03 last year. -Revenue: $7.841 Bln vs. $6.553 Bln last year.
Aktien in diesem Artikel
|Quanta Services Inc.
|472,70
|0,94%