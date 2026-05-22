Quanta Services Aktie
WKN: 912294 / ISIN: US74762E1029
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22.05.2026 17:15:02
Quanta Services Unveils $1 Billion Stock Buyback Program
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Nachrichten zu Quanta Services Inc.
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20.05.26
|S&P 500-Wert Quanta Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Quanta Services-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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13.05.26
|S&P 500-Wert Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quanta Services von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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06.05.26
|S&P 500-Papier Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quanta Services von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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30.04.26
|Handel in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
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30.04.26
|NYSE-Handel: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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30.04.26
|Handel in New York: S&P 500 klettert mittags (finanzen.at)
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30.04.26
|Handel in New York: S&P 500 beginnt Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
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29.04.26
|S&P 500-Papier Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quanta Services von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)