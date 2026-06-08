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08.06.2026 06:31:29
QuantaSing Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
QuantaSing Group lud am 05.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 69,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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