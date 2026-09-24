QuantaSing Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

QuantaSing Group hat am 22.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,47 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat QuantaSing Group 18,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 78,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 85,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,170 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte QuantaSing Group ein EPS von 0,900 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 77,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 85,30 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 377,72 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at