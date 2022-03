Quantel: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Quantel präsentierte in der am 18.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Auf der Umsatzseite standen 49,8 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 48,2 Millionen EUR umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,625 EUR, nach 0,250 EUR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 162,25 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 126,70 Millionen EUR umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,647 EUR ausgegangen, während der Umsatz auf 162,00 Millionen EUR prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at