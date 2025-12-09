D-Wave Quantum Aktie

D-Wave Quantum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Roadmap erwartet 09.12.2025 10:43:37

Quanten-Computing-Sektor: Ankündigung der D-Wave-Nutzerkonferenz beeinflusst die Aktien-Volatilität

Quanten-Computing-Sektor: Ankündigung der D-Wave-Nutzerkonferenz beeinflusst die Aktien-Volatilität

D-Wave Quantum bereitet sich auf ein Großereignis vor: Auf der frisch angekündigten Nutzerkonferenz "Qubits 2026" will der Quanten-Pionier seine Vision für das "Quantum-Business" vorstellen.

• Konferenz "Qubits 2026" für Ende Januar angekündigt
• Roadmap und reale Anwendungsfälle im Fokus
• Event könnte zur Bewährungsprobe für die D-Wave-Aktie werden

Der Quantencomputing-Konzern D-Wave Quantum hat am Montag per Pressemitteilung seine jährliche Nutzerkonferenz "Qubits 2026" angekündigt. Die Konferenz soll am 27. und 28. Januar 2026 in Boca Raton, Florida, stattfinden und dient als Bühne für die neuesten Fortschritte des Unternehmens. Im Rahmen der Veranstaltung will D-Wave nicht nur seine aktuellen Annealing-basierten Systeme präsentieren, sondern auch eine umfassende Technologie-Roadmap sowohl für Annealing- als auch Gate-basierte Quantenrechner vorstellen.

Schwerpunkt auf Roadmap und Real-World-Use-Cases

Die Veranstaltung versteht sich als globales Schaufenster: Führungskräfte, Wissenschaftler und Kunden aus Industrie, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Life Sciences, Logistik oder Transport sollen berichten, wie Quantencomputer bereits heute reale Probleme lösen - von Optimierung über Supply-Chain bis KI-gestützte Workloads.

Dahinter steckt ein strategischer Schachzug: D-Wave steht nicht länger nur für "Quanten-Fantasie", sondern versucht, mit konkreten Projekten und Kundenreferenzen den Weg zur kommerziellen Breite zu zeigen. Das Unternehmen hat in den letzten Quartalen wiederholt betont, dass seine Annealing-Systeme bereits produktiv bei Kunden laufen, teils vor Ort oder über Cloud-Services. Der kürzlich besonders hoch gehandelte System Advantage2 könnte als technischer Anker der diesjährigen Präsentationen dienen.

Zudem ist der Markt für Quantencomputing - ganz besonders im Kontext von KI, Logistikoptimierung, industriellen Prozessen und sogar militärischen Anwendungen - derzeit in Aufbruchstimmung. Mit der "Qubits 2026" verspricht D-Wave, nicht nur technisches Potenzial, sondern greifbaren Nutzen zu demonstrieren, was für viele potenzielle Kunden und Anleger entscheidend sein dürfte.

Spannung bei Anlegern: Euphorie trifft Skepsis

Die Aktie von D-Wave Quantum hat kürzlich einen Stabilisierungsversuch nach einem deutlichen Kursrutsch eingeleitet: Nachdem ein Anteilsschein Mitte Oktober an der NYSE noch zu 46,75 US-Dollar gehandelt worden war, brach das Papier in den darauf folgenden Wochen zeitweise um die Hälfte ein. Zuletzt konnte sich die D-Wave-Aktie jedoch wieder fangen und zulegen: Die Bilanz der letzten fünf Handelstag weist ein Plus von 26,4 Prozent auf.
Am Montag schloss die D-Wave-Aktie bei 28,44 US-Dollar um 5,33 Prozent höher. Im vorbörslichen Dienstagshandel an der NYSE ist zeitweise jedoch ein leichtes Minus in Höhe von 0,67 Prozent auf 28,25 US-Dollar zu sehen.

Gerade aufgrund der jüngsten Kursschwankungen dürfte die "Qubits 2026" für D-Wave mehr sein als nur eine normale Nutzerkonferenz: Für viele Investoren und Marktbeobachter könnte sie eine Art Bewährungsprobe darstellen. Gelingt der Spagat zwischen ambitionierter Roadmap und real greifbaren Ergebnissen, könnte das Vertrauen zurückkehren. Bleibt das Ergebnis aber hinter Erwartungen zurück, sind Volatilität und Skepsis vorprogrammiert. In jedem Fall dürfte es Ende Januar 2026 spannend werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

D-Wave Quantum-Aktie legt zu: Unternehmen gründet Einheit für US-Government Deals

Bildquelle: T. Schneider / shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantummehr Nachrichten

Analysen zu D-Wave Quantummehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

D-Wave Quantum 24,29 1,46% D-Wave Quantum

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX legt zu -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während der heimische Aktienmarkt am Dienstag nicht vom Fleck kommt, verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen