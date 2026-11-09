Quanterix Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2H9FB / ISIN: US74766Q1013
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09.11.2026 14:32:01
Quanterix Corp Q3 Loss Decreases
(RTTNews) - Quanterix Corp (QTRX) revealed Loss for third quarter of -$21.591 million
The company's bottom line totaled -$21.591 million, or -$0.46 per share. This compares with -$33.517 million, or -$0.73 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 13.1% to $34.974 million from $40.233 million last year.
Quanterix Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$21.591 Mln. vs. -$33.517 Mln. last year. -EPS: -$0.46 vs. -$0.73 last year. -Revenue: $34.974 Mln vs. $40.233 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 142 M To $ 146 M
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