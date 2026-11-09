Quanterix Corp Q3 Loss Decreases

(RTTNews) - Quanterix Corp (QTRX) revealed Loss for third quarter of -$21.591 million

The company's bottom line totaled -$21.591 million, or -$0.46 per share. This compares with -$33.517 million, or -$0.73 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 13.1% to $34.974 million from $40.233 million last year.

Quanterix Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$21.591 Mln. vs. -$33.517 Mln. last year. -EPS: -$0.46 vs. -$0.73 last year. -Revenue: $34.974 Mln vs. $40.233 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 142 M To $ 146 M