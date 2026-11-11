Quanterix gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Quanterix hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,46 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,730 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 35,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 40,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at