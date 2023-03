Quanterix gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Quanterix ließ sich am 06.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Quanterix die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,500 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,546 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 25,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -2,610 USD. Im Vorjahr waren -1,602 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 105,30 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 105,52 Millionen USD ausgewiesen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 2,580 USD und einen Umsatz von 105,49 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at