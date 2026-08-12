Quanterix informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Quanterix hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,04 USD gegenüber -0,770 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 32,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at