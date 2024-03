Quanterix legte Quartalsergebnis vor

Quanterix ließ sich am 01.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Quanterix die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Quanterix hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,500 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 31,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Quanterix 25,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 0,818 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 120,68 Millionen USD, befunden.

Redaktion finanzen.at