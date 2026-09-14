Quanterix Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2H9FB / ISIN: US74766Q1013
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14.09.2026 16:07:20
Quanterix Names Yuri Fesko Chief Medical Officer
(RTTNews) - U.S. biomarker diagnostics company Quanterix Corp. (QTRX) announced on Monday that it has appointed physician executive Yuri Fesko as Chief Medical Officer.
Fesko will provide medical and clinical leadership across the company, as it prepares for the broader launch of its Lucent AD Complete Alzheimer's test and advances regulatory filings for its HD-X instrument.
Fesko had previously served as Chief Medical Officer at Quest Diagnostics, overseeing medical affairs, clinical development and public health.
On the Nasdaq, shares of Quanterix are currently losing 0.78 percent, changing hands at $2.5400
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Nachrichten zu Quanterix Corporation Registered Shs
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09.08.26
|Ausblick: Quanterix stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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