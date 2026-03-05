|
05.03.2026 06:31:28
Quanterix präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Quanterix hat am 02.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Quanterix -0,300 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 43,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Quanterix 35,2 Millionen USD umgesetzt.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,510 USD. Im Vorjahr waren -1,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 138,90 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 137,42 Millionen USD in den Büchern gestanden.
