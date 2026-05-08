Quanterix stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Quanterix präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Quanterix -0,530 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Quanterix einen Umsatz von 30,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at