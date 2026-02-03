Quanterix Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2H9FB / ISIN: US74766Q1013
|
03.02.2026 15:04:52
Quanterix Submits FDA 510(k) For Multi-Analyte Blood Test For Alzheimer's Disease
(RTTNews) - Quanterix Corporation (QTRX) on Tuesday said it has submitted a 510(k) premarket notification to the U.S. Food and Drug Administration (FDA) for a multi-analyte algorithmic blood test to detect Alzheimer's disease (AD).
The test is designed to help determine if patients with memory or thinking problems have amyloid brain plaques, a key sign of Alzheimer's, using a simple blood sample. Quanterix said it provides a more comprehensive assessment of the biological factors of Alzheimer's disease than traditional single-analyte assays.
The multi-analyte test had previously received Breakthrough Device Designation from the FDA.
Quanterix shares rose 2.5% to close at $6.50 on Monday.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quanterix Corporation Registered Shs
|
06.08.25
|Ausblick: Quanterix stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)