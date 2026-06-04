Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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04.06.2026 18:11:00
Quantinuum’s stock pops after IPO as Wall Street buys into the quantum boom
Quantinuum could be valued north of $18 billion given indications for an opening price of about $71.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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