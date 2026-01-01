Quantum Battery Metals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Quantum Battery Metals stellte am 30.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Quantum Battery Metals hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at