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01.06.2026 06:31:29
Quantum Battery Metals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Quantum Battery Metals hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,86 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Quantum Battery Metals ein EPS von -0,130 CAD in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,920 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,170 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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