19.02.2026 06:31:28
Quantum: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Quantum hat am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Quantum -14,560 USD je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 74,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 72,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
