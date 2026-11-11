Quantum Computing mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Quantum Computing hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 9,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Quantum Computing 0,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at