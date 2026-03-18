Quantum Computing Aktie
WKN DE: A2NB6G / ISIN: US74766W1080
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18.03.2026 18:22:13
Quantum-Computing Stocks Are Trading at 100 Times Revenue -- Here's Why Buffett-Style Investors Are Staying Cautious
A veteran value‑style investor digs into quantum‑computing stocks trading at 80 to 100x revenue, spotlighting cash burn, dilution risk from stock‑funded deals, and the "too hard" pile. Watch the video below to see why caution may be warranted.*This video was published on March 9, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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