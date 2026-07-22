Quantum Computing Aktie
WKN DE: A2NB6G / ISIN: US74766W1080
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22.07.2026 11:06:00
Quantum Computing Stocks IonQ, Rigetti, and D-Wave Are Sending Shockwaves Through Wall Street With This $988 Million Warning
While artificial intelligence (AI) has been the buzz of Wall Street over the last two years, it's not the only trend responsible for lifting the market's major stock indexes to new heights. Investor hype surrounding quantum computing deserves its fair share of credit.Investors who had the foresight and luck to invest in pure-play quantum computing leaders IonQ (NYSE: IONQ), Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), and D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) in mid-July 2024 are sitting on potentially life-altering gains. Shares of IonQ have more than quadrupled, while shares of Rigetti and D-Wave have skyrocketed by nearly 1,200% and 1,500%, respectively.Professional and everyday investors are excited about the real-world applications of quantum computers, which include dramatically accelerating the learning curve for AI-driven large language models.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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