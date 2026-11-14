Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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14.11.2026 17:51:02
Quantum Corp.: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its fiscal second-quarter 2027 earnings call, held on Nov. 9, 2026, Quantum Corp. (NASDAQ:QMCO) announced that revenue grew 43% year over year to $89.6 million. The business eliminated its entire debt load while generating record profitability across core product lines. Three things management said on the call stand out.
Operational discipline and cost cuts enabled Quantum Corp. to generate more earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) in a single quarter than it did over many prior years.
Hyperscale cloud providers are expanding tape storage deployment rapidly to manage massive artificial intelligence data sets without driving power and hardware costs out of control.
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