Quantum eMotion: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Quantum eMotion hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Quantum eMotion -0,010 CAD je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.at