Quantum FinTech Acquisition präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Quantum FinTech Acquisition hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Quantum FinTech Acquisition -1,250 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 65,35 Prozent auf 4,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at