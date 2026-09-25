25.09.2026 06:31:28

Quantum FinTech Acquisition stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Quantum FinTech Acquisition hat am 23.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Quantum FinTech Acquisition in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 136,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,5 Millionen USD im Vergleich zu 2,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,020 USD beziffert. Im Vorjahr hatten -0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 20,05 Millionen USD gegenüber 10,86 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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