Quantum FinTech Acquisition stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Quantum FinTech Acquisition präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Quantum FinTech Acquisition ebenfalls 0,010 USD je Aktie eingebüßt.

Der Umsatz lag bei 5,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 26,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at