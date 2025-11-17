Quantum FinTech Acquisition: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Quantum FinTech Acquisition äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Quantum FinTech Acquisition ein EPS von -0,260 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4,3 Millionen USD gegenüber 2,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at