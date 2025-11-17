|
17.11.2025 06:31:29
Quantum FinTech Acquisition: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Quantum FinTech Acquisition äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Quantum FinTech Acquisition ein EPS von -0,260 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 4,3 Millionen USD gegenüber 2,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!