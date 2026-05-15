Quantum Healthcare informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Quantum Healthcare hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,3 Millionen SGD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,1 Millionen SGD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at