Quantum Healthcare präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Quantum Healthcare präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz lag bei 3,2 Millionen SGD – das entspricht einem Zuwachs von 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,2 Millionen SGD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at