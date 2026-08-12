Quantum mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Quantum ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Quantum die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7,06 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,870 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 80,8 Millionen USD gegenüber 64,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at