Quantum mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Quantum hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Quantum ein EPS von -3,490 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 89,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Quantum einen Umsatz von 62,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at