Quantum Aktie
WKN DE: A2DPEL / ISIN: US7479065010
|
28.09.2026 15:42:03
Quantum Names James Clancy COO; Shares Up
(RTTNews) - On Monday, Quantum Corp. (QMCO), a data management company, announced the appointment of James Clancy as Chief Operating Officer.
In this role, Clancy will lead Quantum's operational and strategic plans.
Clancy is an experienced technology executive with expertise in data protection, cyber recovery, enterprise storage, and sales strategy. He had held senior roles at Dell and EMC, including President of Global Storage Sales at Dell.
On the Nasdaq, the shares were trading 3.28 percent up at $32.72
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quantum Corp Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Quantum Corp Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX etwas stärker -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.