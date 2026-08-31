Quantum Secure Encryption: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Quantum Secure Encryption lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Quantum Secure Encryption ein EPS von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at